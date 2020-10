La NBA devait reprendre vers fin décembre

La NBA projette de démarrer sa saison 2020/2021 fin décembre avec 72 matches de saison régulière. C'est 10 de moins que d'habitude.

La compétition devrait s'achever à temps pour permettre aux joueurs de participer aux Jeux olympiques de Tokyo à l'été 2021, affirment plusieurs médias américains. ESPN et The Athletic, citant des sources anonymes, assurent que la Ligue nord-américaine (NBA) a précisé ce projet lors d'une conférence avec les propriétaires de franchises vendredi. Celui-ci doit encore être accepté par l'association des joueurs (NBPA).

Selon The Athletic, la NBA envisage un début de saison le 22 décembre, trois jours avant le jour de Noël traditionnellement riche en rencontres de gala. La saison régulière serait réduite à 72 matches, contre 82 habituellement.

Ce début de saison en décembre assurerait des revenus plus importants qu'un lancement en janvier, et permettrait aux joueurs de la NBA de participer avec leurs sélections aux JO de Tokyo, reportés à l'été 2021 en raison de la pandémie de Covid-19. Les Etats-Unis viseront au Japon un quatrième titre olympique consécutif.

La disponibilité des joueurs de NBA pour les JO de Tokyo a déjà fait l'objet d'interrogations, notamment de la part d'USA Basketball, la fédération américaine. ESPN avait auparavant fait part de discussions sur un début de saison lors des vacances entourant le 'Martin Luther King Day' (18 janvier 2021), à une date laissant plus grand espoir de voir le retour des spectateurs en tribunes.

La saison 2019/2020 de NBA s'est achevée dans une 'bulle' à Disneyland, à Orlando, en Floride. Aucun joueur n'a été testé positif durant les plus de deux mois passés sur place par 22 des 30 franchises.

Cette fois-ci, des matches disputés dans les salles des franchises plutôt que dans une bulle seraient privilégiés. La NBA réfléchit à faire s'affronter plusieurs fois de suite les mêmes équipes pour réduire les trajets.

Outre la question du format de la saison 2020/2021, la NBA et la NBPA sont également en discussions sur les conséquences d'une potentielle crise financière et sur l'instauration d'un nouveau plafond salarial. Selon ESPN, le 30 octobre a été fixée comme date limite pour que ces discussions aboutissent, soit huit semaines avant Noël. Or Adam Silver, le commissaire de la NBA, a dit qu'il s'écoulerait au moins huit semaines entre un accord et le début de la prochaine saison.

/ATS