La NBA enquête sur Morant, mis à l'écart par Memphis

Star de Memphis, Ja Morant a été mis à l'écart, pour au moins deux matches, après la diffusion d'une vidéo Instagram dans laquelle il brandit une arme à feu dans une boîte de nuit tôt samedi.

Morant 'sera absent de l'équipe pour au moins les deux prochaines rencontres', ont indiqué les Grizzlies, quelques heures après l'apparition de ces images.

Entre-temps, la NBA avait réagi la première. 'Nous sommes au courant d'une publication sur les réseaux sociaux impliquant Ja Morant et nous enquêtons', a déclaré son porte-parole Mike Bass, dans un communiqué.

Au début de la vidéo, diffusée en live sur Instagram, on voit le double All-Star (27,1 points et 8,2 passes de moyenne), torse nu, tenant brièvement ce qui semble être un pistolet dans sa main gauche, avant de le faire disparaître du champ. Quelques heures plus tôt, il venait de perdre avec Memphis à Denver (113-97) dans ce qui constituait le choc de la Conférence Ouest.

Samedi soir, Morant a exprimé ses excuses dans un message posté sur ses réseaux sociaux, affirmant 'prendre l'entière responsabilité de (ses) actes commis la nuit précédente'.

'Je suis désolé pour ma famille, mes coéquipiers, mes entraîneurs, mes fans, mes partenaires, la ville de Memphis et le club de vous avoir laissé tomber. Je vais prendre un peu de temps pour obtenir de l'aide et travailler sur de meilleures méthodes pour gérer mon stress et mon bien-être général', a-t-il ajouté.

D'autres affaires compromettantes

S'il est une des nouvelles stars de la NBA, avec son jeu spectaculaire en haute altitude, le joueur, âgé de 23 ans, a déjà fait parler de lui en dehors des parquets, dans d'autres affaires compromettantes l'impliquant.

Selon le Washington Post, Morant a été accusé l'été dernier d'avoir frappé à plusieurs reprises un adolescent de 17 ans, au cours d'un match organisé à son domicile. La victime a ajouté que Morant était ensuite allé chercher un pistolet, apparu visible à sa ceinture. Il n'y a cependant pas eu de poursuites par la police locale, 'faute de suffisamment de preuves' pour l'inculper.

'Toutes les allégations impliquant une arme à feu ont fait l'objet d'une enquête complète et n'ont pas pu être corroborées', l'a défendu son agent Jim Tanner, en réponse à l'article du Post. 'Cela inclut l'enquête de la NBA le mois dernier, dans laquelle ils n'ont trouvé aucune preuve'.

Une enquête menée à la suite d'une confrontation d'après-match entre l'entourage de Morant et l'équipe des Indiana Pacers, après la victoire des Grizzlies à domicile le 29 janvier. Le no 2 de la draft 2019 est aussi accusé d'avoir menacé le chef de la sécurité d'un supermarché, dans lequel sa mère avait eu une altercation.

