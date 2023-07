La Suisse battue de 27 points au Kosovo

L'équipe de Suisse a entamé de la pire des manières le 3e tour des pré-qualifications de l'Euro 2025.

Les hommes du coach Ilias Papatheodorou se sont lourdement inclinés 76-49 face au Kosovo mercredi à Prizren.

La sélection helvétique n'a donc déjà plus le droit à l'erreur dans une poule à trois qui comprend également le Danemark, qu'elle accueillera samedi à St-Léonard lors de la 2e journée (17h30). Seul le vainqueur de ce groupe H décrochera son ticket pour les qualifications.

Privée de nombreux cadres, l'équipe de Suisse a subi une déroute à l'ampleur inattendue face au modeste Kosovo. En panne totale d'adresse (2/26 à 3 points au final!), elle a sombré dans le deuxième quart-temps, encaissant un sec 21-4 en l'espace de huit minutes pour se retrouver menée 41-24 à la mi-temps.

Les deux temps-morts pris coup sur coup par Ilias Papatheodorou dans ce deuxième quart n'ont même pas permis de stopper l'hémorragie. Et la mi-temps n'a pas non plus eu l'effet escompté: le Kosovo a même enfoncé le clou pour prendre 31 longueurs d'avance dès la 27e minute (59-28) après un partiel de 14-0.

Cette défaite humiliante, subie face à une équipe emmenée par le meneur d'origine américaine Dominic Artis (19 points, 6 assists) et par l'arrière Dardan Berisha (20 points, à 4/7 à 3 points), a de quoi interpeller. Attendue en vain en deuxième mi-temps mercredi, la réaction sera impérative samedi à Fribourg face au Danemark.

