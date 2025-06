La Suisse en demi-finale du Mondial de 3x3

L'équipe de Suisse messieurs est à un succès d'une médaille dans la Coupe du monde de 3x3!

Vainqueure 21-15 de la Lettonie samedi en quart de finale, elle défiera la Serbie, double tenante du titre, en demi-finale dimanche (dès 12h heure suisse) à Oulan-Bator.

Vainqueurs de leur poule devant les Pays-Bas, qui alignaient trois champions olympiques de Paris 2024, les deux Jonathan (Dubas et Kazadi) et les frères Jurkovitz (Natan et Thomas) ont créé une nouvelle surprise en sortant la Lettonie. Ils ont inscrit les 8 derniers points du match.

Les chances helvétiques semblaient pourtant minimes à 2'43 de la fin lorsqu'une action à 4 points de Karlis Lasmanis, l'un des deux champions olympiques de Tokyo 2021 alignés par la Lettonie en Mongolie, a permis aux Baltes de prendre l'avantage 15-13. La Suisse venait alors d'encaisser un partiel de 6-1.

Mais le quatuor suisse a maîtrisé son sujet dans le 'money time'. Thomas Jurkovitz a remis son équipe sur les bons rails en réussissant son troisième panier primé à 1'41 du 'buzzer' (16-15). Et son frère aîné a conclu le travail avec un 2/2 au lancer-franc puis un improbable panier à 2 points armé à 20''8 de la fin.

La Suisse figure pour la première fois dans le dernier carré d'une Coupe du monde de 3x3. Les Helvètes défieront donc en demi-finale la Serbie, qui évolue avec trois doubles champions du monde en titre (Marko Brankovic, Dejan Majstorovic et le no 1 mondial Strahinja Stojacic). La finale est prévue dimanche dès 14h25, le match pour le bronze dès 13h25.

/ATS