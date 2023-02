La Suisse frôle l'exploit

La Suisse a bien failli écrire l'une des plus belles pages de son histoire. Face à la Croatie, les Helvètes ont fait la course en tête durant plus de trois quarts temps, avant de craquer (56-64).

Devant 1387 spectateurs à la salle Saint-Léonard de Fribourg, l'équipe de Suisse a réalisé une prestation beaucoup plus aboutie qu'à l'occasion du match aller (53-84), où elle avait été surclassée dans le jeu intérieur. Face à une Croatie, 23e équipe mondiale mais privée de neuf éléments sur son habituel douze de base, les hommes d'Ilias Papatheodorou ont crânement joué leur chance.

Dès la première seconde de jeu, Roberto Kovac et ses coéquipiers ont fait preuve d'esprit de corps, cherchant la meilleure fluidité possible en attaque et à ne laissant qu'un minimum de tirs faciles aux visiteurs.

Sans complexe, à l'instar du joueur de Hambourg Anthony Polite et de l'intérieur genevois Michel-Ofik Nzege, les Suisses ont tout de même souffert d'un certain manque d'expérience du haut niveau, commentant de nombreuses fautes, face à une majorité de joueurs habitués à disputer l'Atlantic League ou des compétitions européennes de clubs.

Paul Gravet montre l'exemple

En tête au score à la mi-temps (38-32), grâce notamment aux 9 points et 2 assists lors du premier quart d'un brillant Paul Gravet, Arnaud Cotture et consorts ont ensuite souffert face à une Croatie beaucoup plus à son affaire défensivement. Les cinq points consécutifs du pivot du Fribourg Olympic (de 38-37 à 43-37, à la 25e) ont toutefois permis aux Helvètes de ne pas se retrouver menés dès l'entame du troisième quart.

Le rêve de battre un grand d'Europe après la Russie en 2014 et la Serbie en 2020 aura finalement duré 34 minutes (53-55). Méritée au vu de sa deuxième mi-temps, la victoire croate s'est finalement avérée sévère au coup de sifflet final pour une Suisse en panne offensivement dans l'ultime quart (7 points marqués).

Battue, l'équipe de Suisse recevra encore la Pologne, ce dimanche à Fribourg (17h) puis disputera un ultime tournoi de pré-qualification donnant accès aux qualifications proprement dites pour l'Euro 2025. Ses futurs adversaires ne sont pas encore connus.

/ATS