La fête continue pour Lian Bichsel

Quatrième match et quatrième victoire pour Lian Bichsel depuis son retour en NHL ! Dallas s’est imposé 5-3 devant le Vancouver de Pius Suter.

Sur leur glace, les Stars doivent leur succès à l’efficience de Jason Robertson et de Roope Hintz, tous deux auteurs d’un doublé et d’un assist. Crédité de 26 arrêts, Jake Oettinger a, pour sa part, fêté son 26e succès de la saison. Seul le portier de Winnipeg Connor Hellebuyck a gagné plus de matches cet hiver (32).

Lian Bichsel a rendu un bilan de + 1 pour un temps de jeu de 19’06. Celui de Pius Suter fut de 16’50’’ pour un bilan de -2.

La soirée de Roman Josi à Buffalo ne fut pas, comme celle de Pius Suter, la plus belle de la saison. Les Predators se sont inclinés 4-3 sur une réussite de Jiri Kulich à 2’04’’ de la sirène. Pour son... 955e match sous les couleurs de Nashville – il égalera le record de David Legwand ce samedi à Pittsburgh -, Roman Josi n’a comptabilisé aucun point pour rendre un bilan de -1.

