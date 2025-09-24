Le BC Boncourt vise les play-off pour sa deuxième saison en Ligue B

La Red Team est prête pour une deuxième saison de Ligue nationale B de basketball. Le BC Boncourt entame le championnat samedi au Tessin contre Vacallo. Il enregistre trois arrivées avec l’intérieur Filip Pavic, l’ailier Milos Babic et le meneur français Noé Urbaniak. Ilan Zozzoli et Ilan Wattre ont, eux, quitté les rangs jurassiens. Après un premier exercice d’apprentissage qui l’a vu finir à la dernière place du classement avec 3 victoires en 25 matches, le BCB vise cette saison les play-off. « Nous avons fait une bonne préparation, nous avons beaucoup progressé cet été. Tout le monde est plus fort, plus expérimenté et meilleur techniquement, tactiquement et physiquement, spécialement Loïc Membrez et Thibault Merino qui ont passé l’été avec l’équipe nationale M20. Nous sommes prêts à faire mieux que l’année dernière. Notre premier objectif est de nous qualifier pour les play-off », explique l’entraineur du BCB Nemanja Calasan.