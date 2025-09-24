Le BC Boncourt vise les play-off pour sa deuxième saison en Ligue B

La Red Team est prête pour une deuxième saison de Ligue nationale B de basketball. Le BC Boncourt entame le championnat samedi au Tessin contre Vacallo. Il enregistre trois arrivées avec l’intérieur Filip Pavic, l’ailier Milos Babic et le meneur français Noé Urbaniak. Ilan Zozzoli et Ilan Wattre ont, eux, quitté les rangs jurassiens. Après un premier exercice d’apprentissage qui l’a vu finir à la dernière place du classement avec 3 victoires en 25 matches, le BCB vise cette saison les play-off. « Nous avons fait une bonne préparation, nous avons beaucoup progressé cet été. Tout le monde est plus fort, plus expérimenté et meilleur techniquement, tactiquement et physiquement, spécialement Loïc Membrez et Thibault Merino qui ont passé l’été avec l’équipe nationale M20. Nous sommes prêts à faire mieux que l’année dernière. Notre premier objectif est de nous qualifier pour les play-off », explique l’entraineur du BCB Nemanja Calasan.
Nemanja Calasan : « Objectif : play-off. »
Le BC Boncourt a livré deux matches de préparation face à des formations de Ligue B, avec une défaite contre le Centre national 83-78 et une victoire contre Swiss Central 67-53. « Il faudra être régulier, car l’année dernière on a montré qu’on pouvait jouer contre des grandes équipes qui ont atteint le Final-4. On veut produire un jeu rapide, mais pas précipité, et contrôler le match pendant les 40 minutes. On veut aussi être devant, s’imposer et être plus physique aussi, c’est ça qui nous manquait l’année dernière et on y travaille beaucoup », confie le capitaine et ailier de la Red Team Benjamin Masse, qui veut tirer les enseignements de la dernière saison et en récolter les fruits.
Benjamin Masse : « Un basket rapide et physique. »
Le BC Boncourt commence la nouvelle saison de Ligue B de basketball avec deux matches à l’extérieur. Il se déplace samedi sur le parquet de Vacallo à 17h à Chiasso, avant de se rendre chez Riviera une semaine plus tard. Les Ajoulots retrouveront leur public du Chaudron le 11 octobre avec un duel face à Villars. /nmy-emu