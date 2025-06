Le Thunder gronde et égalise à 1-1 contre les Pacers

Oklahoma City a pris une large revanche après avoir perdu le premier match de la finale NBA face aux Indiana Pacers à la dernière seconde. Le Thunder s'est imposé 123-107 à domicile dimanche.

Toujours escorté par son bouillant public, le Thunder a cette fois offert une fin heureuse à ses supporters, dans le sillage de son MVP Shai Gilgeous-Alexander, aux statistiques encore à la hauteur de son nouveau statut (34 points, 5 rebonds, 8 passes, 4 interceptions, 1 contre). Le MVP canadien a ainsi inscrit 72 points lors de ses deux premiers matchs de finale NBA, une réussite inédite.

'SGA' n'a connu aucun trou d'air, multipliant les tirs réussis à mi-distance et faisant planer une menace constante, tout en sachant distribuer aussi vers ses coéquipiers. Pour preuve, outre 'SGA', quatre autres joueurs de son équipe ont inscrit 15 points ou plus (Alex Caruso, 20, Jalen Williams, 19, Aaron Wiggins, 18 et Chet Holmgren, 15), une première en finale NBA depuis Toronto en 2019.

Haliburton moins en vue

En face, les Pacers ont été moins adroits de loin qu'au premier match (14 sur 40 à 35% contre 46% jeudi) et ont subi lorsque les titulaires étaient au repos. Le meneur Tyrese Haliburton, terreur des fins de match lors de ces play-off, a été relativement discret (17 points, 6 passes).

A la différence du premier match, qui avait vu Haliburton inscrire le panier de la victoire dans la dernière seconde après une remontée de 15 points des Pacers, Indiana a un peu mené en début de rencontre, mais a vu le Thunder s'envoler lors du deuxième quart-temps.

Cette série au meilleur des sept rencontres se déplace désormais à Indianapolis, pour les matchs 3 et 4 mercredi et vendredi.

/ATS