Le champion en titre éliminé

Tenant du titre, Denver a connu l'élimination en demi-finale de la Conférence Ouest de NBA. Les Nuggets se sont inclinés 98-90 face aux Timberwolves dimanche à Denver dans l'acte VII de la série.

Après une victoire écrasante au match no 6 (115-70), les 'Wolves' ont réussi un 'comeback' impressionnant dimanche. Ils ont remonté le plus grand déficit de points à la mi-temps d'un match no 7 dans l'histoire de la NBA, alors que les Nuggets menaient de 15 points.

'Je pense que notre sang-froid a été la chose la plus importante. Nous avons été très calmes tout au long du match', a déclaré Anthony Edwards, qui a marqué 12 de ses 16 points en deuxième mi-temps au début de laquelle le retard de son équipe a atteint les 20 unités.

20 ans après

Six joueurs de la franchise de Minneapolis ont marqué au moins 10 points, Karl-Anthony Towns étant le meilleur scoreur avec 23 points (et 11 rebonds). Jaden McDaniels a ajouté 21 points. Du côté de Denver, le MVP de la saison régulière Nikola Jokic a tout donné avec un double-double autoritaire à 34 points et 19 rebonds, tandis que le meneur Jamal Murray a porté les Nuggets au scoring avec 35 points.

Minnesota retrouve ainsi la finale de la Conférence Ouest pour la première fois depuis 2004. Les Timberwolves, qui avaient été sortis par les Lakers il y a 20 ans à ce stade de la compétition, affronteront Dallas pour une place en finale des play-off.

Celtics-Pacers en finale à l'Est

A l'Ouest, la finale opposera Boston, meilleure équipe de la saison régulière, à Indiana. Les Pacers ont rejoint les Celtics en écrasant les Knicks 130-109 dimanche à New York lors du 7e et dernier match. Il s'agit pour la franchise d'Indianapolis de la première finale de Conférence depuis 2014.

Indiana s'est montré redoutable d'efficacité, avec 67,1% de réussite au tir, soit tout simplement le meilleur pourcentage de l'histoire des play-off de la NBA. Les Pacers ont plus que fait le travail offensivement, avec six joueurs à 12 points ou plus dont Tyrese Haliburton (26 points) et Pascal Siakam (20 points).

Les Pacers ont donc su profiter des blessures frappant les Knicks, qui jouaient notamment sans Julius Randle. Et même si New York a pu compter sur les retours d'OG Anunoby et de Josh Hart, les Knicks ont perdu au début du dernier quart-temps leur meilleur joueur Jalen Brunson, qui s'est fracturé la main gauche.

/ATS