Le duo magique a encore frappé

Emmenés par un Anthony Davis irrésistible avec ses 30 points et ses 23 rebonds, les Lakers ont pris la main dans la demi-finale de la Conférence Ouest. Ils se sont imposés 117-112 face à Golden State.

Après cette défaite devant leur public dans l'acte I, les tenants du titre se retrouvent le dos au mur. Ils n'ont pas d'autre alternative que de s'imposer jeudi toujours à domicile avant de se rendre à Los Angeles pour les actes III et IV. Stephen Curry et ses coéquipiers devront trouver un moyen pour enrayer le duo fantastique formé par Davis et LeBron James, lequel a également signé un double double avec 23 points et 11 rebonds.

Golden State a pourtant eu sa chance en fin de match. A 9''7du buzzer, Jordan Poole a raté le tir de l'égalisation. Un bloc de Davis devant Curry, qui a marqué 27 points, quelques secondes auparavant avait également pesé lourd dans la balance.

A l'Est, New York a égalisé à 1-1 dans sa demi-finale face à Miami. Les Knicks se sont imposés 111-105 dans leur antre du Madison Square Garden face à un adversaire privé de Jimmy Butler. Le héros de la série contre Milwaukee souffre d'une blessure à la cheville contactée lors de l'acte I dimanche.

/ATS