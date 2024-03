Le seuil des 40'000 points pour LeBron James

LeBron James est devenu le premier joueur à marquer plus de 40'000 points en NBA. La star des Lakers a franchi ce seuil lors de la défaite à domicile 124-114 face à Denver.

En février 2023, LeBron James avait escaladé une première montagne en s'emparant du record de points de la légende Kareem Abdul-Jabbar (38'390 points). Avec 26 points marqués samedi face au champion en titre et un total de 40'017 points, le joueur de 39 ans s'est désormais envolé, et lui seul sait à quelle hauteur il portera cette marque.

LeBron James n'avait besoin que de neuf points pour dépasser samedi les 40'000 lors de de match de gala face à Denver, retransmis sur une chaîne nationale. Pendant le deuxième quart-temps, il a marqué un lay-up après un tour sur lui-même pour atteindre les 40'000 points, avant que le ballon ne soit retiré du jeu.

Sur l'ensemble de ses points, James en a marqué 23'119 avec Cleveland en deux passages et onze saisons, là où il avait débuté en 2003, avant de revenir en 2014 pour y décrocher un titre en 2016. Il compte 7919 points avec Miami, où il a remporté ses deux premières bagues (2012 et 2013), et désormais 8979 avec les Lakers, qu'il avait rejoint en 2018 pour un titre conquis en 2020.

Ce record est calculé par la NBA seulement sur les matches de saison régulière. LeBron James, quatre fois MVP et quatre fois MVP des finales, totalise également 8023 points en play-off.

Atlanta encore battu

Bien loin des standards de LeBron James, Clint Capela a toutefois signé son premier double double depuis le 4 février. Mais malgré les 11 points et les 10 rebonds du Genevois, Atlanta s’est incliné une deuxième fois en deux jours à Brooklyn.

Battus 124-97 jeudi, les Hawks ont perdu cette fois 114-102. Toujours privés de leur maître à jouer Trae Young, ils ne comptent plus que deux victoires d’avance sur Brooklyn dans la lutte pour la dixième place de la Conférence Est, la dernière qui ouvre les portes des play-in.

/ATS