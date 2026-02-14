« Le système ne fonctionne pas », déplore Adam Silver

Le système de loterie et de draft en NBA, qui récompense les moins bonnes équipes avec les meilleurs jeunes joueurs, 'ne fonctionne pas', a déploré le commissionnaire Adam Silver samedi.

Silver a ciblé le 'tanking' pratiqué par certaines équipes, qui perdent volontairement des matches.

Pratique courante en NBA, certaines équipes hors de portée des phases finales tentent d'atteindre le plus mauvais classement possible en fin de saison afin d'obtenir les meilleures chances lors de la prochaine draft, où un tirage au sort favorise les mal-classés. La NBA a infligé jeudi pour cette raison une lourde amende d'un demi-million de dollars au Utah Jazz, et de 100'000 dollars aux Indiana Pacers, un signal envoyé par Adam Silver.

'La pratique a empiré ces dernières années et c'est ce qui a mené à ces amendes', a expliqué le patron de la NBA lors d'une conférence de presse à Los Angeles, en marge du All-Star Game prévu dimanche. 'On va surveiller de près ces comportements et on voulait prévenir les équipes.'

Silver a toutefois reconnu que le système en place 'ne fonctionnait pas' et incitait même à recourir à ces pratiques antisportives. 'Notre comité de compétition réexamine depuis le début d'année tout notre système de tirage au sort (...) Au bout du compte on a besoin d'un système pour répartir les joueurs de façon juste.'

Interrogé sur la possibilité de priver les franchises coupables de 'tanking' de leurs choix de draft, Silver a répondu que 'toutes les solutions pour mettre fin à ce comportement' étaient étudiées.

Tout changement du règlement doit être approuvé par le conseil d'administration de la NBA, constitué des propriétaires d'équipes.

