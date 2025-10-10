LeBron James va manquer le début de saison

La superstar LeBron James va manquer le début de sa 23e saison en NBA. 'King James' souffre ...
LeBron James va manquer le début de saison

LeBron James va manquer le début de saison

Photo: KEYSTONE/AP/Godofredo A. Vásquez

La superstar LeBron James va manquer le début de sa 23e saison en NBA. 'King James' souffre d'une sciatique, ont annoncé jeudi plusieurs médias citant des responsables des Los Angeles Lakers.

LeBron James (40 ans) est victime d'une sciatique côté droit et sera de nouveau examiné dans trois ou quatre semaines, écrivent notamment ESPN et The Athletic. Il va ainsi manquer le début de saison et la réception le 21 octobre des Golden State Warriors de son vieux rival Stephen Curry.

LeBron James a manqué l'entraînement collectif jeudi après avoir raté les deux premiers matches de pré-saison, son entraîneur JJ Redick décrivant alors 'une irritation d'un nerf au niveau des fessiers'. Le quadruple champion NBA et recordman de points n'a toujours pas donné de date de fin à son exceptionnelle carrière, lui qui fêtera ses 41 ans en décembre.

'Peu importe la tournure des événements je suis super impliqué car je ne sais pas quand cela s'arrêtera, même si la fin approche', avait-il expliqué fin septembre. 'Ce qui entretient la flamme c'est que mon amour du jeu est intact, et ma passion pour l'entraînement l'est tout autant', avait-il ajouté.

/ATS
 

Actualités suivantes

La Suisse allemande, terre promise du basket suisse

La Suisse allemande, terre promise du basket suisse

Basketball    Actualisé le 10.10.2025 - 05:03

Las Vegas à un succès du titre en WNBA

Las Vegas à un succès du titre en WNBA

Basketball    Actualisé le 09.10.2025 - 07:53

Dan Goethals: « La formation est au coeur de notre stratégie »

Dan Goethals: « La formation est au coeur de notre stratégie »

Basketball    Actualisé le 09.10.2025 - 07:03

Pléthore de projets pour Swiss Basketball

Pléthore de projets pour Swiss Basketball

Basketball    Actualisé le 08.10.2025 - 17:07

Articles les plus lus

La « décision des décisions » de LeBron James? Un coup de pub

La « décision des décisions » de LeBron James? Un coup de pub

Basketball    Actualisé le 07.10.2025 - 19:45

Pléthore de projets pour Swiss Basketball

Pléthore de projets pour Swiss Basketball

Basketball    Actualisé le 08.10.2025 - 17:07

Dan Goethals: « La formation est au coeur de notre stratégie »

Dan Goethals: « La formation est au coeur de notre stratégie »

Basketball    Actualisé le 09.10.2025 - 07:03

Las Vegas à un succès du titre en WNBA

Las Vegas à un succès du titre en WNBA

Basketball    Actualisé le 09.10.2025 - 07:53

Une deuxième défaite pour le BC Boncourt

Une deuxième défaite pour le BC Boncourt

Basketball    Actualisé le 05.10.2025 - 19:49

La « décision des décisions » de LeBron James? Un coup de pub

La « décision des décisions » de LeBron James? Un coup de pub

Basketball    Actualisé le 07.10.2025 - 19:45

Pléthore de projets pour Swiss Basketball

Pléthore de projets pour Swiss Basketball

Basketball    Actualisé le 08.10.2025 - 17:07

Dan Goethals: « La formation est au coeur de notre stratégie »

Dan Goethals: « La formation est au coeur de notre stratégie »

Basketball    Actualisé le 09.10.2025 - 07:03

Le BCB lance sa saison par une défaite

Le BCB lance sa saison par une défaite

Basketball    Actualisé le 27.09.2025 - 19:03

Victor Wembanyama prêt à rejouer, huit mois après

Victor Wembanyama prêt à rejouer, huit mois après

Basketball    Actualisé le 29.09.2025 - 20:03

Une deuxième défaite pour le BC Boncourt

Une deuxième défaite pour le BC Boncourt

Basketball    Actualisé le 05.10.2025 - 19:49

La « décision des décisions » de LeBron James? Un coup de pub

La « décision des décisions » de LeBron James? Un coup de pub

Basketball    Actualisé le 07.10.2025 - 19:45