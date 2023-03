Les Hawks battent facilement Detroit

Atlanta n'a pas failli face à la plus mauvaise équipe de la Ligue mardi en NBA.

Clint Capela et les Hawks ont battu les Pistons 129-107 pour cueillir un deuxième succès dans leurs trois dernières sorties.

La franchise géorgienne a forcé la décision en infligeant à Detroit un 16-0 en moins de quatre minutes de jeu au début du troisième quart-temps, avec au passage trois paniers à 3 points de son ailier. Le score est alors passé de 68-61 à 74-61.

L'homme du match fut néanmoins le meneur All Star des Hawks Trae Young, auteur de 30 points et 12 passes décisives pour une équipe qui affiche à nouveau un bilan équilibré (36 victoires-36 défaites). Clint Capela a quant à lui réussi 12 points et 16 rebonds.

Le pivot genevois et ses équipiers ont d'ailleurs survolé les débats sous les panneaux mardi, réussissant 61 rebonds (leur record de la saison) contre 35 pour Detroit. Ils ont ainsi infligé aux Pistons une 15e défaite dans leurs 16 derniers matches.

/ATS