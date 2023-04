Les Hawks battus à Brooklyn

Atlanta ne peut plus viser mieux que la 8e place, synonyme de barrages d'accession aux play-off, dans la Conférence Est de NBA.

Les Hawks de Clint Capela ont subi vendredi une 6e défaite dans leurs 10 derniers matches, s'inclinant 124-107 à Brooklyn.

Atlanta (38 victoires-39 défaites) reste pour l'heure 8e à l'Est, mais à égalité avec Toronto (9e) et avec une courte avance sur Chicago (10e/37-40). Et la 6e place, la dernière donnant directement accès aux séries finales, est hors de portée: Brooklyn l'a confortée en cueillant son 42e succès en 77 sorties.

Mené de 4 points à la mi-temps (59-55), Atlanta a cédé dans un troisième quart remporté 42-24 par les Nets. Maladroits (8/37 à 3 points), les Hawks ne sont qui plus est pas parvenus à freiner Mikal Bridges: l'ailier des Nets a dépassé les 40 points (42) pour la deuxième fois dans ses trois derniers matches.

Le meilleur marqueur des Hawks fut Dejounte Murray, avec 21 points. Clint Capela n'a guère brillé dans cette rencontre, se contentant de 6 points et 6 rebonds en 20 minutes passées sur le parquet. L'intérieur genevois a terminé avec un différentiel de -12.

/ATS