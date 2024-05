Les Hawks de Capela obtiennent le premier choix de la draft 2024

Les Atlanta Hawks de Clint Capela ont créé la surprise et obtenu dimanche le premier choix de la draft 2024 de la NBA. Une première pour la franchise basée en Géorgie.

Les Hawks, qui ont terminé la saison régulière à la dixième place de la conférence Est, n'avaient que 3% de chances de remporter la loterie qui s'est déroulée à Chicago. Les Hawks seront donc les premiers à choisir le joueur qu'ils souhaitent recruter parmi le vivier de jeunes basketteurs qui se présentent à la draft, les 26 et 27 juin prochain.

Contrairement à 2023, où Victor Wembanyama était pratiquement certain d'être choisi en première position, le choix no 1 n'est pas aussi évident cette année, mais deux Français font à nouveau partie des favoris. Il s'agit de l'espoir Alexandre Sarr, dont la saison avec les Perth Wildcats en Australie vient de se terminer, et de Zaccharie Risacher, qui évolue au poste d'ailier à Bourg-en-Bresse.

/ATS