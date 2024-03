Les Hawks gagnent au Madison Square Garden

Battus deux fois par les Nets à Brooklyn le week-end dernier, Clint Capela et les Hawks ont mieux négocié leur troisième match programmé à New York.

Atlanta est allé s'imposer 116-100 mardi au Madison Square Garden face aux Knicks.

Les Hawks, qui ont compté jusqu'à 22 points d'avance au deuxième quart, ont finalement fait la différence dans le 'money time'. Ils ont conclu cette partie sur un partiel de 21-9 après avoir vu les Knicks recoller à quatre points (95-91) à 6'27'' de la fin du match.

Clint Capela a d'ailleurs brillé dans les six dernières minutes, réussissant alors 7 points et 4 rebonds. L'intérieur genevois des Hawks a terminé cette partie avec 13 points, 9 rebonds et 3 assists pour un différentiel de +13, en 25 minutes passées sur le parquet.

L'homme du match fut l'ailier d'Atlanta Jalen Johnson, qui a cumulé 26 points, 9 rebonds et 7 passes décisives. Toujours 10es à l'Est, les Hawks ont d'ailleurs dominé les débats sous les panneaux (51 rebonds contre 40 pour les Knicks) pour cueillir leur 27e succès en 51 matches.

