Les Hawks perdent encore, les Pistons perdent toujours

Rien ne va plus pour Atlanta ! Battus 118-113 à Chicago face à un adversaire pourtant privé de deux de ses meilleurs joueurs, les Hawks n’arrêtent pas de s’enfoncer.

Clint Capela et ses coéquipiers ont concédé une troisième défaite de rang pour se retrouver désormais à deux victoires d’une place en play-in. Pourtant, l’occasion était belle de rebondir face à des Bulls qui devaient composer sans leurs deux All Stars Zach LaVine et Nikola Vucecic, blessés.

Atlanta a lâché prise dans le money time pour cette 18e défaite en 30 matches. Après avoir aligné sept rencontres avec au moins 30 points et 10 assists, Trae Young a inscrit 21 points. Quant à Clint Capela, il a été largement dominé sous les panneaux par Andre Drummond qui a capté 25 rebonds. Avec ses 13 points, ses 5 rebonds et son différentiel de -7, le Genevois n’a pas évolué vraiment dans le registre qui avait été le sien trois jours plus tôt contre Memphis.

Enfin à Detroit, les Pistons sont entrés dans l’histoire de la pire des manières. Battus 118-112 à domicile par Brooklyn. Ils sont devenus les premiers à perdre... 27 matches de rang dans la même saison. Les 41 points de Cade Cunningham n’ont pas pu empêcher cette défaite de trop.

/ATS