Les Lakers prolongent le contrat de leur coach JJ Redick

Les Los Angeles Lakers ont annoncé jeudi avoir prolongé le contrat de leur coach JJ Redick. Et ce alors que l'équipe californienne se prépare à la saison 2025/26 qui débute le 4 octobre.

Aucun détail sur l'extension du contrat de l'entraîneur de 41 ans n'a été divulgué officiellement.

'Nous pensons qu'il est un grand entraîneur, un entraîneur avec une voix qui porte et qui nous aide vraiment à perpétuer la culture d'excellence des Lakers', a déclaré le président des opérations basket de la franchise Rob Pelinka lors d'une conférence de presse.

'Avoir une vision à long terme nous aide à construire cette équipe pour l'avenir', a-t-il ajouté.

Redick a rejoint les Lakers en 2024 en signant un contrat d'une durée de 4 ans et d'une valeur de 432 millions de dollars. Dès sa première année, il a mené les Lakers à la troisième place de la conférence Ouest.

Mais l'équipe a été éliminée au premier tour des play-offs par Minnesota malgré le recrutement à la mi-saison de Luka Doncic et la grande forme de LeBron James.

/ATS