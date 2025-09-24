Les Lakers prolongent le contrat de leur coach JJ Redick

Les Los Angeles Lakers ont annoncé jeudi avoir prolongé le contrat de leur coach JJ Redick ...
Les Lakers prolongent le contrat de leur coach JJ Redick

Les Lakers prolongent le contrat de leur coach JJ Redick

Photo: KEYSTONE/AP/Mark J. Terrill

Les Los Angeles Lakers ont annoncé jeudi avoir prolongé le contrat de leur coach JJ Redick. Et ce alors que l'équipe californienne se prépare à la saison 2025/26 qui débute le 4 octobre.

Aucun détail sur l'extension du contrat de l'entraîneur de 41 ans n'a été divulgué officiellement.

'Nous pensons qu'il est un grand entraîneur, un entraîneur avec une voix qui porte et qui nous aide vraiment à perpétuer la culture d'excellence des Lakers', a déclaré le président des opérations basket de la franchise Rob Pelinka lors d'une conférence de presse.

'Avoir une vision à long terme nous aide à construire cette équipe pour l'avenir', a-t-il ajouté.

Redick a rejoint les Lakers en 2024 en signant un contrat d'une durée de 4 ans et d'une valeur de 432 millions de dollars. Dès sa première année, il a mené les Lakers à la troisième place de la conférence Ouest.

Mais l'équipe a été éliminée au premier tour des play-offs par Minnesota malgré le recrutement à la mi-saison de Luka Doncic et la grande forme de LeBron James.

/ATS
 

Actualités suivantes

Le BC Boncourt vise les play-off pour sa deuxième saison en Ligue B

Le BC Boncourt vise les play-off pour sa deuxième saison en Ligue B

Basketball    Actualisé le 24.09.2025 - 15:00

Après son titre mondial, l'Allemagne monte sur le toit de l'Europe

Après son titre mondial, l'Allemagne monte sur le toit de l'Europe

Basketball    Actualisé le 14.09.2025 - 22:29

La Turquie veut marquer son histoire

La Turquie veut marquer son histoire

Basketball    Actualisé le 14.09.2025 - 08:03

L'Allemagne première finaliste de l'Euro

L'Allemagne première finaliste de l'Euro

Basketball    Actualisé le 12.09.2025 - 21:47

Articles les plus lus

L'Allemagne élimine la Slovénie de Doncic

L'Allemagne élimine la Slovénie de Doncic

Basketball    Actualisé le 10.09.2025 - 22:19

L'Allemagne première finaliste de l'Euro

L'Allemagne première finaliste de l'Euro

Basketball    Actualisé le 12.09.2025 - 21:47

La Turquie veut marquer son histoire

La Turquie veut marquer son histoire

Basketball    Actualisé le 14.09.2025 - 08:03

Après son titre mondial, l'Allemagne monte sur le toit de l'Europe

Après son titre mondial, l'Allemagne monte sur le toit de l'Europe

Basketball    Actualisé le 14.09.2025 - 22:29

Turquie-Grèce en demi-finale de l'Euro

Turquie-Grèce en demi-finale de l'Euro

Basketball    Actualisé le 09.09.2025 - 22:11

L'Allemagne élimine la Slovénie de Doncic

L'Allemagne élimine la Slovénie de Doncic

Basketball    Actualisé le 10.09.2025 - 22:19

L'Allemagne première finaliste de l'Euro

L'Allemagne première finaliste de l'Euro

Basketball    Actualisé le 12.09.2025 - 21:47

La Turquie veut marquer son histoire

La Turquie veut marquer son histoire

Basketball    Actualisé le 14.09.2025 - 08:03

La Suisse jouera les qualifications du Mondial 2027

La Suisse jouera les qualifications du Mondial 2027

Basketball    Actualisé le 20.08.2025 - 20:09

La Serbie éliminée par la Finlande dès les huitièmes de finale

La Serbie éliminée par la Finlande dès les huitièmes de finale

Basketball    Actualisé le 07.09.2025 - 16:53

Turquie-Grèce en demi-finale de l'Euro

Turquie-Grèce en demi-finale de l'Euro

Basketball    Actualisé le 09.09.2025 - 22:11

L'Allemagne élimine la Slovénie de Doncic

L'Allemagne élimine la Slovénie de Doncic

Basketball    Actualisé le 10.09.2025 - 22:19