Les Lakers toujours intraitables à domicile

Rien n'arrête les Lakers à domicile ! Victorieux 127-97 de Golden State, ils ont cueilli un quatrième succès en quatre matches sur leur parquet dans ces séries finales.

Grâce au duo magique formé d'Anthony Davis (25 points) et de Lebron James (21 points) et grâce aussi aux 5 paniers à 3 points de D'Angelo Russell, les Lakers mènent désormais 2-1 dans la demi-finale de la Conférence Ouest qui les oppose aux tenants du titre. Golden State a tout simplement été dépassé dans les deuxième et troisième quarters face à un adversaire qui a su défendre également à la perfection.

A l'Est, Miami mène 2-1 devant New York après un succès 105-86 en Floride. Le Heat a gagné cet acte III malgré une adresse inférieure à 40 % avec notamment un 7 sur 32 derrière la ligne des 3 points.

/ATS