Les Lions de Genève renversent Fribourg Olympic

Les Lions de Genève ont cueilli un troisième titre. Champions en 2013 2015, ils ont réussi la passe de trois à la faveur de leur succès 80-74 sur Fribourg Olympic dans l’Acte IV de la finale.

Déjà victorieux de la Coupe de Suisse, les Lions ont réussi un doublé bien inattendu pour la première saison sur le banc de Patrick Pembele. Face aux... sextuples tenants du titre, ils n’ont absolument rien volé. Après leur défaite dans l’Acte I, ils ont su admirablement exploiter les points faibles de l’adversaire pour signer trois victoires consécutives et remporter cette série 3-1.

Fribourg Olympic avait pourtant entamé de la plus belle des manières cet Acte IV. Olympic a, en effet, compté 12 points d’avance (16-4) à la 7e. Mais les Fribourgeois n’ont pas poussé plus loin leur avantage. Et au fil des minutes, les Lions ont trouvé leurs marques. Menés de 7 points à la pause (33-40), ils sont passés devant pour la première au début du dernier quarter.

Poussé par son public, la formation genevoise a maitrisé son sujet lors des dix dernières minutes face à des Fribourgeois qui ont multiplié les mauvais choix à l’image de Ross Williams (2 sur 10) et qui ont accusé une fois de plus une maladresse bien coupable au lancer franc (16 sur 24). Enfin on précisera que Roberto Kovac, déjà bien nerveux lors de l’Acte III, a écopé d’une faute technique pour regagner prématurément les vestiaires...

Dans le camp des vainqueurs, Paul Gavet a trouvé bien des espaces dans la raquette adverse pour inscrire 19 points. Il fut l’homme du match avec notamment son 9 sur 9 sur la ligne des lancers francs qui a dû laisser les Fribourgeois bien songeurs...

