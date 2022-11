Les Nets suspendent Kyrie Irving

Kyrie Irving a été suspendu pour au moins cinq matches jeudi par les Brooklyn Nets, premiers à dégainer tardivement une sanction réclamée par beaucoup à la NBA, étonnante de passivité.

Le meneur est sanctionné pour son refus persistant de s'excuser après avoir promu un film à caractère antisémite.

Si la NBA a bien fini par déplorer, condamner l'agissement et l'attitude de la star, une semaine tout de même après les faits, par la voix de son patron Adam Silver, la franchise de Brooklyn a elle décidé de passer à l'action avec une sanction.

'Nous avons été consternés (jeudi), lorsque l'opportunité lui a été donnée devant la presse, que Kyrie ait refusé de dire sans équivoque qu'il n'a pas de croyances antisémites, ni de reconnaître le contenu haineux spécifique au film', a déploré la franchise de Brooklyn dans un communiqué.

'Un tel manquement à désavouer l'antisémitisme est profondément troublant, va à l'encontre des valeurs de notre organisation et constitue une conduite préjudiciable à l'équipe', ont ajouté les Nets pour qui il ne peut donc décemment 'plus être associé au club'. Cette suspension 'se prolongera tant que le joueur ne remédiera pas à l'impact négatif de sa conduite', ont-ils conclu.

Une décision 'imprudente'

Jeudi dernier, la star de Brooklyn avait diffusé sur Twitter et Instagram une affiche de 'Hebrews to Negroes: Wake Up Black America' avec un lien vers le site d'Amazon pour le louer ou l'acheter. Réalisé en 2018, ce documentaire est adapté d'un livre éponyme datant de 2015 dans lequel il est écrit que 'de nombreux juifs célèbres de haut rang' ont 'admis' avoir 'adoré Satan ou Lucifer'.

'Kyrie a pris une décision imprudente en postant un lien vers un film contenant des idées antisémites profondément offensantes', l'avait blâmé plus tôt Adam Silver, se disant 'déçu qu'il n'ait pas présenté des excuses sans réserve et dénoncé plus spécifiquement le contenu vil et nuisible véhiculé par le film qu'il a choisi de rendre public'.

L'intéressé qui a depuis retiré ses posts controversés, a simplement répondu en disant qu'il en prenait 'la responsabilité', reconnaissant que 'certaines choses étaient douteuses là-dedans, fausses'. 'Je ne voulais pas faire de mal. Mais je ne suis pas celui qui a fait le documentaire', s'est-il défendu, avant de se montrer plus offensif: 'Où étiez-vous quand j'étais enfant et que j'apprenais les événements traumatisants de mon histoire familiale?'.

'Impact négatif'

Mercredi, il s'était contenté, dans un communiqué, d'admettre que sa démarche avait eu un 'impact négatif' sur la communauté juive, tout en s'engageant à faire un don de 500'000 dollars à des associations, parmi lesquelles l'ADL, une organisation non-gouvernementale qui lutte contre toute forme d'antisémitisme. Or cette dernière a refusé son argent, jeudi soir.

