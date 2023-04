Les Sixers et les Kings confirment

Philadelphie et Sacramento ont tous deux cueilli lundi un deuxième succès en deux matches livrés à domicile au 1er tour des play-off.

Les Sixers ont dominé Brooklyn 96-84, alors que les Kings ont battu le tenant du titre NBA Golden State 114-106.

Une fois n'est pas coutume, Joel Embiid ne fut pas le meilleur marqueur de Philadelphie lundi. Auteur de 20 points, le pivot camerounais a laissé la vedette à Tyrese Maxey (33 points), qui a notamment rentré 6 de ses 13 tentatives à 3 points.

Mais Embiid a réussi un match plein. Le candidat déclaré au trophée de MVP a contré 3 tirs adverses, distillé 7 passes décisives et surtout capté 19 rebonds. Têtes de série no 3 à l'Est, les Sixers ont d'ailleurs survolé les débats sous les panneaux avec 56 rebonds contre 33 pour les Nets.

A l'Ouest, Golden State se retrouve dos au mur avant de retrouver son public pour les matches 3 et 4. Les Warriors ont subi les foudres du duo Domantas Sabonis (24 points, 9 rebonds, 4 assists)/De'Aaron Fox (24 points, 9 assists, 5 rebonds), qui a permis aux Kings de prendre l'avantage 2-0 dans la série.

/ATS