Les Wizards s'imposent chez le leader de la Conférence Est

Les Washington Wizards ont fêté une probante victoire jeudi en NBA sur le parquet des Detroit ...
Les Wizards s'imposent chez le leader de la Conférence Est

Les Wizards s'imposent chez le leader de la Conférence Est

Photo: KEYSTONE/AP/Duane Burleson

Les Washington Wizards ont fêté une probante victoire jeudi en NBA sur le parquet des Detroit Pistons, leaders de la Conférence Est (126-117). Le Canado-Valaisan Kyshawn George a marqué 8 points.

Il s'agit de la quatrième victoire en six matches des joueurs du District of Columbia, qui avaient auparavant essuyé neuf défaites de rang. Les perspectives s'améliorent pour les Wizards, qui ont accueilli mercredi Anthony Davis, l'une des stars de la ligue, dans le cadre d'un échange retentissant.

Mais Washington n'a pas eu besoin d''AD', blessé à la main gauche et 'out' jusqu'à fin février au moins, pour signer une victoire de prestige à Detroit. Les Wizards ont pu compter sur un excellent banc, qui a marqué la bagatelle de 69 points, soit plus de la moitié de leur total.

Clint Capela et Houston se sont quant à eux inclinés à domicile face au Utah Jazz (109-99), malgré les 31 points de sa vedette Kevin Durant. Le pivot genevois des Rockets Clint Capela a joué pendant 17 minutes, marquant 6 points et captant 5 rebonds.

/ATS
 

Actualités suivantes

Anthony Davis rejoint Kyshawn George à Washington

Anthony Davis rejoint Kyshawn George à Washington

Basketball    Actualisé le 05.02.2026 - 17:32

LA Clippers: Harden échangé à Cleveland contre Garland

LA Clippers: Harden échangé à Cleveland contre Garland

Basketball    Actualisé le 04.02.2026 - 10:10

Un 8e succès en 10 matches pour les Rockets

Un 8e succès en 10 matches pour les Rockets

Basketball    Actualisé le 03.02.2026 - 07:25

LeBron James sélectionné pour son 22e All-Star Game consécutif

LeBron James sélectionné pour son 22e All-Star Game consécutif

Basketball    Actualisé le 02.02.2026 - 09:04

Articles les plus lus

Les Wizards gagnent le duel des cancres

Les Wizards gagnent le duel des cancres

Basketball    Actualisé le 02.02.2026 - 07:54

LeBron James sélectionné pour son 22e All-Star Game consécutif

LeBron James sélectionné pour son 22e All-Star Game consécutif

Basketball    Actualisé le 02.02.2026 - 09:04

Un 8e succès en 10 matches pour les Rockets

Un 8e succès en 10 matches pour les Rockets

Basketball    Actualisé le 03.02.2026 - 07:25

LA Clippers: Harden échangé à Cleveland contre Garland

LA Clippers: Harden échangé à Cleveland contre Garland

Basketball    Actualisé le 04.02.2026 - 10:10

Fribourg renverse Genève et conserve la SBL Cup

Fribourg renverse Genève et conserve la SBL Cup

Basketball    Actualisé le 01.02.2026 - 18:24

Les Wizards gagnent le duel des cancres

Les Wizards gagnent le duel des cancres

Basketball    Actualisé le 02.02.2026 - 07:54

LeBron James sélectionné pour son 22e All-Star Game consécutif

LeBron James sélectionné pour son 22e All-Star Game consécutif

Basketball    Actualisé le 02.02.2026 - 09:04

Un 8e succès en 10 matches pour les Rockets

Un 8e succès en 10 matches pour les Rockets

Basketball    Actualisé le 03.02.2026 - 07:25

Une 7e victoire en 9 matches pour Houston

Une 7e victoire en 9 matches pour Houston

Basketball    Actualisé le 01.02.2026 - 07:52

Une 10e SBL Cup pour Elfic

Une 10e SBL Cup pour Elfic

Basketball    Actualisé le 01.02.2026 - 15:13

Fribourg renverse Genève et conserve la SBL Cup

Fribourg renverse Genève et conserve la SBL Cup

Basketball    Actualisé le 01.02.2026 - 18:24

Les Wizards gagnent le duel des cancres

Les Wizards gagnent le duel des cancres

Basketball    Actualisé le 02.02.2026 - 07:54