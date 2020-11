Les joueurs favorables à un début de saison le 22 décembre

Le syndicat des joueurs (NBPA) a annoncé avoir approuvé le principe d'un début de saison à 72 matches le 22 décembre. Ceci sous réserve de parvenir à un accord sur d'autres critères avec la NBA.

'Le Conseil des représentants des joueurs de la NBPA a provisoirement approuvé la date du 22 décembre 2020 pour débuter l'exercice 2020-2021 et un calendrier de 72 matches par équipe. Des détails supplémentaires restent à négocier et la NBPA est confiante quant à un accord prochain entre les différentes parties pour les régler', indique le communiqué de l'instance.

Le résultat de ce vote formel était attendu, alors que doit se tenir vendredi un conseil d'administration de la NBA, regroupant notamment les propriétaires des franchises.

Ce scénario est celui proposé par la ligue et son patron Adam Silver qui avait urgé ces derniers jours les joueurs de vite se décider. Nombre d'entre eux avaient plaidé pour une reprise du jeu autour du Martin Luther King Day (18 janvier), afin de bénéficier d'une durée de repos conforme aux habitudes après une saison bouclée mi-octobre, pour les finalistes Los Angeles Lakers et Miami Heat notamment.

Mais le facteur financier joue inévitablement un rôle majeur dans ces négociations, qui vont d'ailleurs se poursuivre ces prochaines heures voire jours sur ce terrain, d'où la réserve qui accompagne l'approbation du plan de la NBA par la NBPA.

Ces discussions concernent les conditions financières d'une convention collective modifiée, compte tenu de la réduction du nombre de matches (de 82 à 72) et d'une possible perte de revenus estimée à 40%, due à l'absence de billetterie, les matches devant jusqu'à nouvel ordre se jouer à huis clos en raison de la pandémie de Covid-19.

Pas de concurrence avec les JO

Ce qui implique une retenue salariale pour les joueurs, que leurs équipes s'efforcent de répartir sur plusieurs saisons pour la rendre moins lourde, précise ESPN.

En démarrant son championnat le 22 décembre, la ligue, mue par ses accords avec les diffuseurs, estime en outre pouvoir sauver entre 500 millions et un milliard de dollars de revenus à répartir entre elle, les clubs et les joueurs.

Car des matches programmés le jour de Noël lui assurent des audiences parmi les plus hautes de sa saison. Ensuite, jouer 72 rencontres menant à des play-off en mai et couronner un champion en juillet permettraient d'éviter de concurrencer les Jeux olympiques de Tokyo (23 juillet-8 août), ce que les chaînes de télévision et les annonceurs veulent éviter à tout prix.

Quant aux joueurs sélectionnables, parmi lesquels de nombreuses stars américaines et internationales, ils pourront alors défendre les couleurs de leur pays.

Une fois un accord sur l'aspect financier trouvé, la ligue pourra enclencher la présaison, avec la draft prévue le 18 novembre et l'ouverture du marché des transferts.

Selon 'The Athletic', les stages d'entraînement débuteront le 1er décembre, ce qui laissera trois semaines de préparation pour les joueurs. Et les matches auront lieu dans les salles des franchises, avec des déplacements réduits de 25%, notamment ceux à travers le pays, surtout en début de saison.

/ATS