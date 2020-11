Marielle Giroud et Nancy Fora absentes en Bosnie

La Suisse se déplace en Bosnie pour les éliminatoires en vue de l'Euro 2021 sans deux atouts majeurs. Positives au Covid-19, Marielle Giroud et Nancy Fora sont en effet interdites de voyage.

Et ce n'est pas tout. En plus des deux expérimentées filles d'Elfic Fribourg, trois joueuses de Winterthour sont en quarantaine en tant que cas contact d'une personne positive et doivent elles aussi renoncer au voyage.

L'entraîneur Damien Leyrolles, touché par le virus, doit également rester en Suisse: deux tests négatifs sont en effet nécessaires pour entrer en Bosnie. C'est donc son assistant Domenico Marcario qui sera en charge de l'équipe.

Troisième de son groupe avec une victoire (face à l'Estonie) et une défaite (face à la Bosnie) lors de la fenêtre de novembre, la Suisse affrontera la Russie jeudi et l'Estonie samedi dans la 'bulle' de Sarajevo. Les deux dernières journées se dérouleront en février, également dans une 'bulle'.

/ATS