Massagno remporte la phase préliminaire

Massagno terminera en tête de la phase préliminaire de SBL messieurs. Les Tessinois se sont assuré le 1er rang en dominant Swiss Central 102-84 mercredi lors de l'avant-dernière journée.

Vainqueur des deux premiers duels livrés face à leur dauphin Olympic en championnat, Massagno est certain de devancer les Fribourgeois quel que soit le résultat du choc de samedi entre les deux équipes. Les hommes du coach Robbi Gubitosa ont conservé deux points d'avance sur leurs grands rivaux mercredi soir.

Olympic a également fait le job au lendemain de l'annonce du prochain départ de son coach Petar Aleksic. Emmené par Antonio Ballard (13 points, 11 rebonds), le quadruple tenant du titre est allé s'imposer 71-57 sur le parquet de Vevey Riviera qui devra donc s'imposer samedi à Monthey pour rester 3e du classement.

Les Veveysans sont en effet sous la menace des Lions de Genève, qui sont revenus à deux longueurs du VRB à la faveur de leur large succès obtenu face aux Starwings (111-78). Des Lions qui devanceraient Vevey Riviera en cas d'égalité grâce à leurs deux victoires en trois confrontations directes.

Succès sans prix pour Nyon

Tout - ou presque - reste par ailleurs possible dans la lutte pour les trois derniers tickets donnant accès aux play-off. Boncourt, qui sera au repos samedi, a manqué le coche en s'inclinant 74-71 à domicile face à Union Neuchâtel (5e) après avoir pourtant mené 46-30 à la mi-temps. Nyon a pour sa part décroché un succès sans prix face à Monthey-Chablais (79-72).

Lugano (24 points), Boncourt (24), Nyon (22) et Monthey-Chablais (22) se disputent les trois dernières places disponibles. Mais la tâche des Valaisans, qui se rendront à Neuchâtel samedi, s'annonce particulièrement ardue: ils finiront derrière Nyon s'ils terminent à égalité de points avec les Vaudois. Lugano et Monthey accueilleront quant à eux respectivement Genève et Vevey Riviera samedi.

