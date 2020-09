Miami se trouve un Herro et entrevoit les finales

'I need a hero', le tube de Bonnie Tyler, va sûrement devenir l'hymne du Heat!

Son rookie Tyler Herro a écoeuré Boston (112-109) avec ses 37 points inscrits mercredi, permettant à Miami de s'approcher à une victoire des finales NBA.

Les ressources de l'équipe entraînée par Erik Spoelstra et façonnée par le président Pat Riley sont immenses. Quand ce n'est pas le capitaine Jimmy Butler, l'artilleur Goran Dragic ou le costaud Bam Adebayo, c'est Tyler Herro, gamin de 20 ans aussi décomplexé que talentueux, qui vient jouer les patrons.

Une action a symbolisé cette idée du tout-collectif, où le leader sait devoir s'effacer devant celui qui a les clés. A 56''2 du 'buzzer', Butler, pourtant en bonne position, a anticipé, espéré, vu et validé la course de son jeune coéquipier en lui offrant le ballon pour un panier quasiment létal (107-98).

Ainsi fonctionne cette belle équipe de Miami, qui pourrait en cas de quatrième succès vendredi renouer avec la finale des play-off, six ans après la dernière. A l'époque c'est un Big Three composé de LeBron James, Dwyane Wade et Chris Bosh qui avait échoué à remporter un troisième sacre d'affilée, battu par San Antonio.

Ce Heat version 2020 n'a rien de clinquant, ne possède aucune grosse star - même si Butler en a la carrure -, mais a des vertus collectives qui forcent le respect. Les Floridiens ont aussi pu compter sur les apports d'Adebayo (20 points, 12 rebonds) et de Butler (24 points, 9 rebonds).

Il est toutefois encore prématuré de projeter le Heat dans une quête d'un quatrième sacre. Les Celtics, certes menés de 12 points au troisième quart, ont échoué de peu à renverser la situation et à égaliser à 2-2 dans cette finale de la Conférence Est. Boston a fini par payer cher ses pertes de balles (19 contre 8 pour Miami).

/ATS