Miles Bridges suspendu 30 matches pour une affaire de violence

L'ancien joueur des Charlotte Hornets, Miles Bridges, a été suspendu pour 30 matches par la NBA à la suite d'une affaire de violence domestique survenue en 2022, impliquant la mère de ses enfants.

La NBA a toutefois précisé dans un communiqué que Bridges, qui est actuellement sans contrat, ne manquerait que dix matches s'il signait finalement avec un nouveau club.

L'ailier de 25 ans a manqué la totalité de la saison 2022/23 à la suite de cette affaire, ce qui a incité la NBA à considérer que 20 matches de la suspension de Bridges avaient déjà été purgés.

Bridges a plaidé non coupable en novembre dernier en lien avec une accusation de violence domestique, à la suite des faits qui se seraient déroulés à Los Angeles fin juin 2022.

La NBA a prononcé sa suspension vendredi après avoir mené sa propre enquête et s'être entretenue avec de nombreux témoins. La ligue a également consulté des experts en matière de violence domestique afin d'obtenir des conseils.

'La suspension de 30 matches est basée sur tous les faits et circonstances de cette affaire et prend en compte le comportement (du joueur) et son résultat, ainsi que l'issue de l'affaire criminelle, parmi d'autres facteurs', a déclaré la NBA.

Choisi en 12e position de la draft 2018 par les Los Angeles Clippers, Bridges avait été immédiatement envoyé à Charlotte, où il est progressivement devenu un élément essentiel.

/ATS