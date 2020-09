Milwaukee mené 3-0 par Miami

Les Bucks de Giannis Antetokounmpo, prétendants au titre en NBA, se retrouvent à une défaite d'une élimination précoce.

Ils ont été battus pour la troisième fois d'affilée par Miami (115-100) vendredi dans leur demi-finale de la Conférence Est.

C'est un effondrement en règle dont a été coupable Milwaukee, au pire moment du match, le quatrième quart-temps, après avoir pourtant enfin semblé prendre le dessus. Pourtant en avance de 12 points, ils ont perdu ce quarter 40-13 et voient pratiquement s'envoler tout espoir de poursuivre leur parcours dans les play-offs.

Ce qui serait un énorme échec pour cette équipe, qui a dominé de la tête et des épaules la saison régulière dans le sillage de son MVP Antetokounmpo. Mais une fois de plus sur cette série, le 'Greek Freak' n'a fait peur à aucun joueur du Miami Heat sur le parquet, limité à 21 points (avec 16 rebonds et 9 assists). C'est même quelque part l'inverse qui s'est produit puisque l'ailier a abusé, sans réussite, des tirs derrière l'arc (0/7).

Encore mené 91-80 à 9'40'' de la fin, Miami a alors tout réussi à l'image des 17 points de Jimmy Butler sur ses 30 au total. L'arrière, bien aidé par les 20 points et 16 rebonds de Bam Adebayo, a encore été le leader du Heat des deux côtés du terrain.

A l'Ouest, les Rockets, encore tout chauds après leur qualification à l'arraché aux dépens d'Oklahoma City, ont fait déchanter les Lakers. Houston s'est imposé 112-97 dans l'Acte I de leur demi-finale de la Conférence Ouest, s'appuyant sur l'efficacité de James Harden (36 points à 13/20 au tir) et sur une défense acharnée.

Les 15 pertes de balles des Lakers et les 13 interceptions réussies par les Rockets illustrent le manque de fluidité collective de la franchise de L.A. Et les exploits individuels de LeBron James (20 points, 8 rebonds, 7 passes décisives) ou le réveil tardif d'Anthony Davis (25 points, 14 rebonds) n'ont pas suffi.

/ATS