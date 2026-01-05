NBA: Capela et Niederhäuser gagnent avec leurs équipes

Les Houston Rockets de Clint Capela ont gagné 100-97 contre les Phoenix Suns en NBA lundi. Le Genevois a réalisé deux points et un rebond durant ses neuf minutes de temps de jeu.

Kevin Durant a été décisif pour la victoire des Rockets. Avec un tir à trois points à une seconde de la fin du match, l'Américain a offert la victoire aux Texans 100-97 et a ainsi évité à son équipe d'aller en prolongation.

Deuxième Suisse en NBA, Yanic Konan Niederhäuser a lui aussi fêté une victoire lundi soir. Les Los Angeles Clippers se sont imposés de justesse 103-102 contre les Golden State Warriors. Le rookie fribourgeois Niederhäuser était sur la feuille de match, mais n'a pas foulé le parquet.

/ATS