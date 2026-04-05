NBA: Stephen Curry de retour après deux mois d'absence

Stephen Curry a annoncé samedi son retour à la compétition à cinq matches de la fin de la saison régulière de NBA. Le meneur vedette des Golden State Warriors était absent depuis le 30 janvier.

'Je me sens bien, ça été un long processus, mais je suis ravi d'être de nouveau apte. Je sens que je suis capable d'évoluer au niveau qui était le mien avant (sa blessure). Je suis enthousiaste', a expliqué le quadruple champion de NBA (2015, 2017, 2018, 2022), lors d'un point presse à l'issue d'une séance d'entraînement samedi.

Participation des Warriors aux play-off pas acquise

Curry (38 ans), qui a manqué 27 rencontres ainsi que le All Star Game mi-février, à la suite d'un 'syndrome rotulien' au genou droit, devrait donc renouer avec la compétition lors de la réception des Houston Rockets de Kevin Durant en Californie. Durant cette absence, le double MVP de la saison régulière (2015, 2016) a vu son équipe chuter au classement loin des places de play-offs.

Le retour du meneur superstar tombe à pic pour une franchise qui est toujours privée de son autre joueur majeur, l'ailier Jimmy Butler, sur le flanc depuis la mi-janvier, alors qu'elle est engagée dans une lutte féroce pour le play-in avec l'espoir d'accrocher l'un des deux derniers sésames pour la phase finale. Les Dubs, surnom de la franchise de la Baie de San Francisco, pointent à la 10e place de la conférence Ouest (36v-41d), en position de barragiste avant d'affronter Houston dans la nuit de dimanche à lundi.

/ATS