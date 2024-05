New York fait le break face à Indiana

New York mène 2-0 en demi-finale de la Conférence Est de la NBA. Les Knicks ont battu une deuxième fois les Pacers d'Indiana au Madison Square Garden mercredi, sur le score de 130-121.

La franchise de 'Big Apple' est en bonne position pour retrouver la finale de la Conférence Est qu'elle n'a plus disputé depuis la saison 1999-2000 (déjà face à Indiana). Devant son public, le cinq majeur new-yorkais a une nouvelle fois livré la marchandise mercredi.

Jalen Brunson, cinquième du vote du MVP de la saison régulière remporté par Nikola Jokic, a inscrit 24 points (29 au total) en deuxième mi-temps pour permettre aux Knicks de réaliser un joli come-back. Le meneur all-star a surtout rassuré le public du MSG qui a retenu son souffle après l'avoir vu rejoindre les vestiaires lors du deuxième quart-temps, visiblement touché au pied droit.

Les quatre autres titulaires OG Anunoby (28 points), Donte DiVincenzo (28), Josh Hart (19 points et 15 rebonds) et Isaiah Hartenstein (14 points et 12 rebonds) ont répondu présents côté new-yorkais. En face, les 34 unités de Tyrese Haliburton et l'apport du banc des Pacers (46 points, contre seulement 12 pour celui des Knicks), n'ont pas suffi.

A voir si l'utilisation intensive des cinq hommes forts de Tom Thibodeau ne s'avérera pas fatale à New-York pour la suite de la série. Après Brunson, Anunoby a en effet lui aussi quitté le parquet dans le troisième quart-temps en raison d'une blessure.

/ATS