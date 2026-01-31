Olympic bat Union en demi-finale de SBL Cup

Olympic jouera dimanche à Montreux/Clarens sa troisième finale consécutive de SBL Cup. Le double ...
Olympic bat Union en demi-finale de SBL Cup

Olympic bat Union en demi-finale de SBL Cup

Photo: KEYSTONE/ANTHONY ANEX

Olympic jouera dimanche à Montreux/Clarens sa troisième finale consécutive de SBL Cup. Le double tenant du titre a battu Union Neuchâtel 89-82 samedi dans la première demi-finale.

Les Fribourgeois, qui se frotteront aux Lions de Genève ou aux Starwings dimanche dès 16h en finale, partiront en quête d'un 10e sacre dans cette Coupe de la Ligue. Ils avaient vaincu leurs grands rivaux genevois l'an dernier au stade ultime.

Mené de 7 points après 3'20 (6-13), Olympic a forcé la décision en fin de première mi-temps face à l'équipe qui lui a infligé sa seule défaite de la saison sur la scène nationale (le 13 décembre en championnat), concluant le deuxième quart sur un sec 8-0.

Les hommes de Thibaut Petit, qui menaient 51-40 après 20' de jeu, ont enfoncé le clou après la pause pour prendre jusqu'à 18 longueurs (76-58 à la 32e). Union n'a rien lâché, revenant même à 4 points à 2'37 de la fin (80-76), mais deux paniers consécutifs de Natan Jurkovic ont douché les espoirs neuchâtelois.

/ATS
 

