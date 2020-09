Olympic battu par le Sporting en qualifications

Fribourg Olympic ne prendra pas part à la phase de poules de la Ligue des champions 2020/2021.

Les joueurs du coach Petar Aleksic se sont inclinés 78-84 devant le Sporting en demi-finale du groupe C des qualifications, organisé à Botevgrad.

Olympic n'a pourtant rien lâché dans ce match-couperet. Menés de 16 longueurs à la 13e minute (22-38) dans la 'bulle' bulgare et de 14 à la mi-temps (36-50), Arnaud Cotture (16 points et 5 rebonds au total) et ses équipiers ont recollé à 2 points à 53'' de la fin du troisième quart (61-63). Mais ils n'ont pas pu renverser la vapeur.

Les Fribourgeois ont payé cher leurs pertes de balle - 17 au total, contre 10 pour leurs adversaires portugais - dans le 'money time'. Marquis Jackson en a ainsi commis une à 61-64, avec 25'' à jouer dans le troisième quart. Et le 'turnover' de Sean Barnette à 7'04'' du terme de cette partie a également fait mal, le Sporting reprenant une avance décisive de 10 unités dans la foulée (64-74).

C'est donc le Sporting qui disputera vendredi face Cluj-Napoca (ROU) ou à Igokea (BIH) à la finale de ce groupe, dont le vainqueur se qualifiera pour la phase de poules. Olympic devra pour sa part se contenter comme la saison dernière de l'Europe Cup, dont la saison régulière démarrera en janvier.

/ATS