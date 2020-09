Pas de miracle pour les Bucks

Il n'y a pas eu de miracle pour Milwaukee ! Privée de Giannis Antetokounmpo, la meilleure équipe de la saison régulière a été éliminée par Miami en demi-finale de la Conférence Est à Orlando.

Sans leur MVP, insuffisamment remis de son entorse à la cheville droite, les Bucks ont concédé leur quatrième défaite en cinq matches (103-94) face au Heat. Miami n'a jamais baissé d'intensité dans cette série et s'est avéré plus armé pour renouer avec la finale à l'Est pour la première fois depuis six ans. Ce Heat n'a ni LeBron James ni Dwyane Wade comme en 2014, mais sa force collective est impressionnante. Son prochain adversaire sera le vainqueur de la série entre Toronto, le Champion sortant, et Boston.

Dans ce match, qui s'est gagné en défense - les Bucks ont été limité à 36,3 % de réussite - Jimmy Butler et Goran Dragic, 17 points chacun, ont inscrit les paniers qu'il fallait dans le money time. Mais ils ont été parfaitement relayés par un banc performant, qui a apporté 38 points dont 14 par le seul Tyler Herro.

A l’Ouest, les Lakers mènent désormais 2-1 dans leur demi-finale contre Houston. Ils ont enlevé 112-102 l’Acte III grâce notamment aux 36 points de LeBron James et à l’inspiration du meneur Rajon Rondo qui a marqué 8 points d’affilée dans l’ultime quarter pour permettre aux siens de prendre le large.

Malgré les 33 points de James Harden et les 30 de Russell Westbrook, les Rockets n’ont pas pu masquer leur infériorité au rebond (34 contre 24 pour les Lakers). On peut se demander si laisser partir Clint Capela à Atlanta fut l’idée du siècle...

/ATS