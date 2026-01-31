Paul George suspendu 25 matches par la NBA

L'ailier vedette des Philadelphia Sixers Paul George a été suspendu 25 matches. Il est sanctionné pour avoir violé le règlement antidrogue, a annoncé samedi la NBA.

La suspension 'sans salaire' du joueur neuf fois All-Star prend effet dès le prochain match des Sixers, samedi face aux New Orleans Pelicans samedi, a indiqué l'instance. La NBA n'a pas précisé le nom de la substance incriminée.

Paul George (35 ans) a admis son 'erreur', dans des propos relayés par ESPN. 'Au cours des dernières années, j'ai parlé de l'importance de la santé mentale, et alors que je cherchais récemment un traitement pour un problème personnel, j'ai commis l'erreur de prendre un médicament inapproprié', a-t-il expliqué.

'J'assume l'entière responsabilité de mes actes et je présente mes excuses à l'organisation des Sixers, à mes coéquipiers et aux fans de Philadelphie pour les mauvaises décisions que j'ai prises', a-t-il poursuivi.

La franchise de Pennsylvanie ayant disputé 47 des 82 matches au calendrier, George pourra retrouver la compétition juste avant la fin de la saison régulière, en prévision des play-off au printemps.

Une suspension qui tombe mal

'PG13', médaillé d'or des Jeux 2016 avec les États-Unis, s'est imposé dans les années 2010 comme l'un des meilleurs à son poste, mais son étoile a pâli récemment en raison de blessures à répétition. Il a raté près de la moitié des matches de son équipe depuis qu'il a rejoint les Sixers à l'été 2024.

George (16 points de moyenne) a enchaîné les matches en janvier, avec une performance à 32 points contre les Bucks le 28 janvier. Cela a coïncidé avec le regain de forme des Sixers, actuellement sixièmes de la Conférence Est. Son salaire annuel s'élève à environ 52 millions de dollars cette saison.

/ATS