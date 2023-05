Phoenix survit à 53 points de Jokic

Malgré 53 points de Nikola Jokic, Phoenix a égalisé dimanche à deux victoires partout face à Denver en demi-finale de la Conférence Ouest de NBA grâce à un succès 129-124.

Philadelphie en a fait de même face à Boston, s'imposant 116-115 en prolongation.

Il a fallu que les Suns rendent vaine la performance exceptionnelle de Nikola Jokic, dont le record personnel en play-off était jusqu'ici de 43 points. Auteur d'un 20/30 aux tirs (11 passes), il a longtemps porté les espoirs des Nuggets à lui seul.

'Il est si difficile à garder. Soit il marque, soit il implique ses coéquipiers, soit il fait les deux. Bon... il peut réussir 50 points tant qu'il veut, tant que nous gagnons', a réagi l'arrière de Phoenix Devin Booker, qui a réussi quant à lui 36 points - avec une diabolique adresse (14/18), et 12 assists.

Harden décisif

A l'Est, Philadelphie a encore dû son salut à James Harden, auteur de 42 points dimanche. Et comme il l'avait fait quasiment au buzzer pour arracher le gain du match no 1, 'The Beard' (le barbu) a sorti un shoot à trois points gagnant à 19 secondes de la fin de la prolongation.

Il s'en est fallu tout de même d'une poignée de dixièmes de seconde pour que la fin de l'histoire s'écrive autrement. Car sur la dernière possession des Celtics, Marcus Smart (21 points) a réussi son tir primé, mais le ballon avait quitté sa main juste après la fin du chrono.

'Ce soir, c'était vraiment une question de vie ou de mort, je me suis efforcé d'être agressif', a commenté James Harden, très adroit (16/23 au tir avec un 6/9 à longue distance) et impliqué de partout (9 passes, 8 rebonds, 4 interceptions). Le MVP Joel Embiid a, lui, cumulé 34 points et 13 rebonds pour les Sixers.

/ATS