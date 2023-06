Swiss Central se retire à son tour

C'est l'hécatombe dans l'élite du basketball masculin helvétique. Après Boncourt, Swiss Central décide à son tour de se retirer de la SBL, a annoncé le club lucernois dans un communiqué.

'Après avoir longuement réfléchi, le comité de Swiss Central a décidé de se retirer volontairement de la Swiss Basketball League (SBL). Les ressources nouvellement acquises doivent être utilisées en priorité pour la propre relève ainsi que pour l'amélioration des structures du club', explique le club sur son site internet.

Dernier de la phase préliminaire du championnat 2022/23 de SBL avec cinq succès en 30 matches et privé de play-off, Swiss Central précise qu'il évoluera en LNB lors de l'exercice 2023/24 avec une majorité de joueurs issus de son propre centre de formation. Boncourt repartira pour sa part en 1re ligue.

Les retraits de Boncourt et de Swiss Central sont 'compensés' pour l'heure par la promotion du champion de LNB Lausanne Pully. La SBL devrait donc voir dix équipes s'affronter la saison prochaine, si Nyon parvient à assurer sa survie. Mais l'avenir n'est guère radieux, comme l'a souligné le futur ex-président d'Union Neuchâtel Andrea Siviero dans un récent entretien avec Arcinfo.

Une priorité négligée

'L'encouragement des jeunes est une priorité absolue pour le centre de formation de basketball de Suisse centrale. Ces dernières années, cette priorité a été quelque peu négligée. La raison principale en était l'équipe de SBL, qui absorbait une grande partie des ressources personnelles et financières', souligne Swiss Central dans son communiqué.

'Malheureusement, les moyens disponibles ne suffisent pas pour mettre sur pied une équipe compétitive dans la plus haute ligue et, en même temps, pour encourager la relève comme on le souhaite', explique encore le club lucernois, qui 'veut et va revenir en SBL - mais en tant que club renforcé, financièrement stable et à nouveau avec le plus grand nombre possible de ses propres joueurs.'

