Trae Young offre un sursis aux Hawks

Atlanta est toujours en vie ! Contre toute attente, les Hawks se sont imposés 119-117 à Boston. Ils auront l'occasion de revenir à 3-3 dans la série jeudi devant leur public.

Mené encore de 13 points (102-89) à neuf minutes de la fin du match, Atlanta, privé de Dejounte Murray suspendu, a réussi une improbable remontada. Auteur de 38 points, Trae Young a inscrit le panier de la victoire, un tir à 3 points, à 2''1 du buzzer. 'Je me suis efforcé de faire ce que j'ai fait toute ma vie: armer un tir en toute confiance' avoue le héros de la soirée dont le sang-froid sur cette action fut celle du serpent.

Clint Capela a, en revanche, eu de la peine à 'exister' dans cet acte V. Le Genevois n'a joué que 21 minutes pour inscrire 4 points et pour capter 7 rebonds. Il est, surtout, resté sur le banc lors des 16 dernières minutes de la rencontre.

Atlanta aura besoin d'un Trae Young toujours au sommet de son art mais aussi d'un Clint Capela bien plus présent pour renverser la table dans cette série. Dans l'histoire des play-off, seules en treize occasions une équipe a remporté une série après avoir été menée 3-1.

On connait l'affiche de l'une des deux demi-finales de la Conférence Ouest. Denver affrontera Phoenix. Les Nuggets et les Suns ont su conclure lors de l'acte V à domicile devant respectivement Minnesota et les Clippers.

/ATS