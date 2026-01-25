Un 8e succès en 9 matches pour les Clippers

Les Clippers sont désormais bien installés dans le Top 10 de la Conférence Ouest de NBA. Yanic ...
Un 8e succès en 9 matches pour les Clippers

Un 8e succès en 9 matches pour les Clippers

Photo: KEYSTONE/AP/Jae C. Hong

Les Clippers sont désormais bien installés dans le Top 10 de la Conférence Ouest de NBA.

Yanic Konan Niederhäuser et ses coéquipiers ont écrasé les Brooklyn Nets 126-89 dimanche pour cueillir un huitième succès dans leurs neuf derniers matches.

Resté sur le banc jeudi lors du derby de Los Angeles remporté face aux Lakers, Yanic Konan Niederhäuser a cette fois-ci été aligné. Le 'rookie' fribourgeois n'a toutefois eu droit qu'à sept minutes de jeu, réussissant 4 points et 2 rebonds, dans une rencontre où les Clippers ont pourtant très vite fait la différence.

Portée par Kawhi Leonard (28 points, dont 21 en première mi-temps), la franchise californienne a pris jusqu'à 38 points d'avance dans le deuxième quart-temps (64-26) avant de dérouler. Elle affiche toujours moins de 50% de victoires (21 succès, pour 24 défaites), mais a gagné 15 de ses 18 dernières parties.

/ATS
 

Actualités suivantes

Kyshawn George sort sur blessure

Kyshawn George sort sur blessure

Basketball    Actualisé le 25.01.2026 - 08:28

Les Rockets battent le leader de la Conférence Est

Les Rockets battent le leader de la Conférence Est

Basketball    Actualisé le 24.01.2026 - 06:24

Une 8e défaite d'affilée pour George et les Wizards

Une 8e défaite d'affilée pour George et les Wizards

Basketball    Actualisé le 23.01.2026 - 07:11

Un record pour les Knicks: +54 face aux Nets

Un record pour les Knicks: +54 face aux Nets

Basketball    Actualisé le 22.01.2026 - 07:49

Articles les plus lus

Les Rockets de Capela renversent San Antonio

Les Rockets de Capela renversent San Antonio

Basketball    Actualisé le 21.01.2026 - 06:52

Un record pour les Knicks: +54 face aux Nets

Un record pour les Knicks: +54 face aux Nets

Basketball    Actualisé le 22.01.2026 - 07:49

Une 8e défaite d'affilée pour George et les Wizards

Une 8e défaite d'affilée pour George et les Wizards

Basketball    Actualisé le 23.01.2026 - 07:11

Les Rockets battent le leader de la Conférence Est

Les Rockets battent le leader de la Conférence Est

Basketball    Actualisé le 24.01.2026 - 06:24

Les Clippers décrochent un 6e succès d'affilée

Les Clippers décrochent un 6e succès d'affilée

Basketball    Actualisé le 20.01.2026 - 06:12

Les Rockets de Capela renversent San Antonio

Les Rockets de Capela renversent San Antonio

Basketball    Actualisé le 21.01.2026 - 06:52

Un record pour les Knicks: +54 face aux Nets

Un record pour les Knicks: +54 face aux Nets

Basketball    Actualisé le 22.01.2026 - 07:49

Une 8e défaite d'affilée pour George et les Wizards

Une 8e défaite d'affilée pour George et les Wizards

Basketball    Actualisé le 23.01.2026 - 07:11

Kyshawn George marque 29 points en vain

Kyshawn George marque 29 points en vain

Basketball    Actualisé le 18.01.2026 - 08:40

« Rendez-vous sport » : 1er tour du BC Boncourt

« Rendez-vous sport » : 1er tour du BC Boncourt

Basketball    Actualisé le 19.01.2026 - 13:38

Les Clippers décrochent un 6e succès d'affilée

Les Clippers décrochent un 6e succès d'affilée

Basketball    Actualisé le 20.01.2026 - 06:12

Les Rockets de Capela renversent San Antonio

Les Rockets de Capela renversent San Antonio

Basketball    Actualisé le 21.01.2026 - 06:52