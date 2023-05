Un Harden vintage offre le 1er match aux Sixers chez les Celtics

James Harden a guidé Philadelphie à la victoire (119-115) à Boston lundi lors de l'acte I de cette demi-finale de la Conférence Est de NBA.

Eblouissant et décisif comme on ne l'avait pas vu depuis longtemps, 'The Beard' a inscrit 45 points pour permettre aux Sixers de ravir l'avantage du terrain aux Celtics.

Décidément, ces play-off sont le théâtre de superbes performances de la part de stars trentenaires. Après les 56 points de Jimmy Butler (Miami/33 ans) passés aux Bucks et les 50 de Stephen Curry (Golden State/35 ans) face à Sacramento, c'est au tour de Harden (33 ans) de montrer qu'il n'a rien perdu de sa patte gauche.

'Il a été génial. Il a gardé son sang-froid. Il a su quand attaquer, quand ne pas le faire. Je pense qu'il a fait preuve d'une grande patience dans l'ensemble. Je suis très heureux pour lui, parce que ça montre ce qu'il peut faire un soir donné. Il a été fantastique', l'a salué son entraîneur Doc Rivers.

De fait, le contexte l'obligeait pour ce premier match chez les Celtics. Joel Embiid, meilleur marqueur de la Ligue cette saison, était en effet encore forfait en raison d'une entorse au genou droit. James Harden a parfaitement assumé ce rôle de leader d'attaque des Sixers, fort d'une adresse remarquable (17/30).

2-0 pour les Nuggets

Denver a par ailleurs pris l'avantage 2-0 face à Phoenix en demi-finale de la Conférence Ouest. Les Nuggets se sont imposés 97-87 lundi dans le Colorado, forçant la décision dans un ultime quart-temps remporté 27-14. L'intérieur serbe Nikola Jokic fut le 'bourreau' des Suns avec ses 39 points, 16 rebonds, 5 assists et 2 interceptions.

