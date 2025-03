Un match houleux à Detroit

On a sorti les muscules mardi soir à Detroit. Washington s’est, en effet, incliné 123-103 devant les Pistons dans un match houleux.

Une première altercation entre Kyshawn George et Cade Cunningham a allumé la mèche. Le match a surtout été marqué dans le dernier quarter par les coups de coude de deux joueurs des Wizards, Richard Holmes et Marcus Smart, sur Ausar Thompson et Tim Hardaway Jr.

Auteur de 12 points pour un différentiel de -4, Kyshawn George est resté 31’ minutes sur le parquet. Le Valaisan et ses coéquipiers ont lâché prise après la pause face au sixième de la Conférence Est pour concéder leur 51e défaite. Ils tenteront de prendre leur revanche ce jeudi toujours à Detroit dans une revanche qui sentira le soufre.

Par ailleurs à Brooklyn, Cleveland a signé pour la deuxième fois de la saison un 15e succès de rang. Les Cavaliers ont gagné 109-104. Vendredi à Memphis, ils auront la possibilité de battre tout simplement le record de la franchise avec une série à 16 victoires.

/ATS