Un précieux succès à Toronto pour les Hawks

La vie est possible sans Clint Capela pour Atlanta. Privés depuis dix matches du pivot genevois, blessé au mollet, les Hawks se sont imposés 114-103 à Toronto.

Désormais victorieux de trois de leurs quatre derniers matches après une série noire de cinq défaites en six rencontres, Atlanta s'est donné de l'air au classement. Neuvièmes de la Conférence Est, les Hawks, qui s'étaient imposés au buzzer à Indiana vendredi, devancent de deux victoires Chicago et Toronto, et de trois Wahsington.

A Toronto, les Hawks ont forcé la décision lors d'une première période remportée 69-57. Auteurs respectivement 29 et 27 points, Trae Young et Dejounte Murray ont su montrer la voie.

/ATS