Un récital de Thabo Sefolosha

Emmené par un Thabo Sefollosha des grands soirs, Vevey a remis les pendules à l'heure, Victorieux 95-65 d'Union Neuchâtel, les Vaudois ont égalisé à 1-1 dans cette série des quarts de finale.

Auteur de 25 points avec un 9 sur 9 au tir dont un 5 sur 5 à 3 points, Thabo Sefolosha a survolé la rencontre. L'ancien défenseur de la NBA s'avance peut-être comme le facteur X des Veveysans dans ces séries finales.

Dans les trois autres rencontres, Fribourg Olympic, SAM Massagno et les Lions de Genève ont cueilli un nouveau succès pour mener 2-0 dans leur série respective. Si les Fribourgeois et les Tessinois ont déroulé devant Monthey (97-76) et Boncourt (101-69), les Genevois ont été inquiétés jusqu'à l'ultime minute par Nyon. Menés 68-67 à 1'45'' du buzzer après un tir primé de Jérémy Jaunin, les Lions ont pu renverser la table au bout du money time pour s'imposer finalement 74-68.

/ATS