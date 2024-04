Un succès qui peut compter pour les Hawks

Porté par l’adresse du Tchèque Vit Krejci, Atlanta a signé un succès précieux à Chicago. Les Hawks se sont imposés 113-101 devant l’équipe qu’ils devraient affronter lors des play-in.

Auteur d’un 6 sur 6 au tir, Vit Krejci a marqué 18 points pour battre son record personnel et pour permettre à Atlanta de cueillir une cinquième victoire en six rencontres. Dixièmes de la Conférence Est, les Hawks ne sont plus qu’à une demi-victoire de leurs adversaires du soir.

Clint Capela également tenu un rôle prépondérant dans cette victoire. Crédité d’un différentiel de +12, le Genevois a signé un nouveau double double avec ses 15 points et ses 11 rebonds. Atlanta a mené 61-53 à la pause avant de remporter 29-21 le troisième quarter pour enfoncer le clou.

/ATS