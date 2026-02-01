Une 10e SBL Cup pour Elfic

Elfic Fribourg a remporté dimanche la 10e SBL Cup de son histoire, la 10e en 11 ans et la sixième ...
Une 10e SBL Cup pour Elfic

Une 10e SBL Cup pour Elfic

Photo: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI

Elfic Fribourg a remporté dimanche la 10e SBL Cup de son histoire, la 10e en 11 ans et la sixième d'affilée. Les joueuses du coach Romain Gaspoz ont battu Nyon 99-93 en finale à Montreux/Clarens.

Battues par leurs grandes rivales nyonnaises en finale de la Coupe de Suisse puis en finale des play-off la saison dernière, les Elfes fribourgeoises ont donc repris la main sur la scène nationale. le BBC Nyon s'est pour sa part incliné pour la troisième fois en autant de finales disputées dans cette compétition.

Menées de 20 points (68-48) à la 24e, les Nyonnaises ont pourtant caressé l'espoir de détrôner les Fribourgeoises en SBL Cup également. Les protégées de Loan Morand sont ainsi revenues à hauteur de leurs adversaires à 2'30 de la fin (93-93). Mais Laure Margot (30 points dimanche) et ses coéquipières ont manqué leurs six derniers tirs, payant leur débauche d'énergie dans le 'money time'.

Un panier de Lana Wenger puis un lancer-franc de Julija Matic ont permis à Elfic de reprendre les commandes (96-93 à 1'49 du 'buzzer'). Et la faute technique écopée par Keira Robinson à 9''6 de la fin a scellé l'issue de cette finale, les Elfes Koi Love (31 points, 12 rebonds) et Nia Clouden (30 points) ne tremblant pas sur la ligne des lancers-francs à cet instant crucial.

/ATS
 

