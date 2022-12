Une 3e défaite d'affilée pour Atlanta

Atlanta a subi vendredi sa troisième défaite d'affilée en NBA.

Les Hawks de Clint Capela se sont inclinés 120-116 sur le parquet des Brooklyn Nets, qui ont quant à eux gagné six de leurs sept dernières parties.

Clint Capela n'a pas grand-chose à se reprocher au terme de ce match. Le pivot genevois a terminé cette rencontre avec 15 points et 11 rebonds pour signer son 15e double double de la saison, le septième dans ses sept dernières apparitions.

Les absences conjuguées de Dejounte Murray, John Collins et De'Andre Hunter (blessés) se sont ressenties dans le camp des Hawks, même si Trae Young (33 points, 9 assists) et Bogdan Bogdanovic (31 points) ont livré la marchandise. Atlanta n'affiche ainsi désormais plus que 50% de victoires (13-13) dans cet exercice 2022/23.

Brooklyn, qui disputait son septième match consécutif à domicile, en est pour sa part à 15 succès pour 12 défaites. Les Nets ont pu compter sur Kevin Durant (34 points) et Kyrie Irving (33 points, 11 rebonds) pour forcer la décision face aux Hawks.

/ATS