Une 3e défaite pour le Thunder

Le Thunder a subi vendredi sa troisième défaite de la saison en NBA, la deuxième dans ses trois ...
Une 3e défaite pour le Thunder

Une 3e défaite pour le Thunder

Photo: KEYSTONE/AP/Matt Krohn

Le Thunder a subi vendredi sa troisième défaite de la saison en NBA, la deuxième dans ses trois dernières sorties. Le champion en titre s'est incliné 112-107 sur le parquet de Minnesota.

Oklahoma City, qui reste largement en tête du classement avec ses 25 victoires, a subi les foudres d'Anthony Edwards. De retour après avoir manqué trois matches sur blessure, le champion olympique 2024 a sorti le grand jeu face au Thunder en cumulant 26 points, 12 rebonds, 3 assists, 3 interceptions et 2 contres.

Anthony Edwards a notamment inscrit un panier à 3 points décisif à 38''5 de la fin pour permettre aux Timberwolves de prendre l'avantage pour de bon (108-107). Il a dans la foulée contré un tir de la star d'OKC Shai Gilgeous-Alexander, meilleur marqueur du match avec ses 35 points.

Le pivot des Spurs Victor Wembanyama a par ailleurs réussi vendredi un 100e match consécutif avec au moins un contre à son actif. Le phénomène français a bloqué 2 tirs dans un match remporté 126-98 par San Antonio face à Atlanta. Seuls deux joueurs ont fait mieux dans l'histoire de la NBA: Dikembe Mutombo (116 matches d'affilée avec au moins un contre) et Patrick Ewing (145).

/ATS
 

Actualités suivantes

Défaite pour George et Capela

Défaite pour George et Capela

Basketball    Actualisé le 19.12.2025 - 08:38

Les Knicks remportent la Coupe NBA face aux Spurs

Les Knicks remportent la Coupe NBA face aux Spurs

Basketball    Actualisé le 17.12.2025 - 08:28

Les Wizards remportent le duel des cancres

Les Wizards remportent le duel des cancres

Basketball    Actualisé le 15.12.2025 - 08:24

Le BC Boncourt retrouve le sourire

Le BC Boncourt retrouve le sourire

Basketball    Actualisé le 14.12.2025 - 21:22

Articles les plus lus

SB League: Union Neuchâtel fait chuter Fribourg

SB League: Union Neuchâtel fait chuter Fribourg

Basketball    Actualisé le 13.12.2025 - 20:46

Le BC Boncourt retrouve le sourire

Le BC Boncourt retrouve le sourire

Basketball    Actualisé le 14.12.2025 - 21:22

Les Wizards remportent le duel des cancres

Les Wizards remportent le duel des cancres

Basketball    Actualisé le 15.12.2025 - 08:24

Les Knicks remportent la Coupe NBA face aux Spurs

Les Knicks remportent la Coupe NBA face aux Spurs

Basketball    Actualisé le 17.12.2025 - 08:28

George, 15 points et une nouvelle défaite

George, 15 points et une nouvelle défaite

Basketball    Actualisé le 13.12.2025 - 08:38

SB League: Union Neuchâtel fait chuter Fribourg

SB League: Union Neuchâtel fait chuter Fribourg

Basketball    Actualisé le 13.12.2025 - 20:46

Le BC Boncourt retrouve le sourire

Le BC Boncourt retrouve le sourire

Basketball    Actualisé le 14.12.2025 - 21:22

Les Wizards remportent le duel des cancres

Les Wizards remportent le duel des cancres

Basketball    Actualisé le 15.12.2025 - 08:24

NBA: Les Spurs battent les Lakers et filent à Las Vegas

NBA: Les Spurs battent les Lakers et filent à Las Vegas

Basketball    Actualisé le 11.12.2025 - 08:52

Des Jura Raptors invaincus qui se veulent ambitieux

Des Jura Raptors invaincus qui se veulent ambitieux

Basketball    Actualisé le 12.12.2025 - 16:11

George, 15 points et une nouvelle défaite

George, 15 points et une nouvelle défaite

Basketball    Actualisé le 13.12.2025 - 08:38

SB League: Union Neuchâtel fait chuter Fribourg

SB League: Union Neuchâtel fait chuter Fribourg

Basketball    Actualisé le 13.12.2025 - 20:46