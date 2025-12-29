Une 3e victoire d'affilée pour les Rockets

Clint Capela et les Rockets ont cueilli un troisième succès d'affilée lundi en NBA, le 20e ...
Une 3e victoire d'affilée pour les Rockets

Une 3e victoire d'affilée pour les Rockets

Photo: KEYSTONE/AP/Karen Warren

Clint Capela et les Rockets ont cueilli un troisième succès d'affilée lundi en NBA, le 20e au total en 30 matches joués cette saison. Houston a battu les Indiana Pacers 126-119.

Kevin Durant a une nouvelle fois porté les Rockets, inscrivant 30 points tout en réussissant 6 rebonds et 5 passes décisives. Jabari Smith (21 points, 10 rebonds) et Amen Thompson (20 points, 8 rebonds, 7 assists) ont également brillé dans le camp de Houston.

Aligné durant 13 minutes en l'absence du pivot no 1 Alperen Sengun, Clint Capela a cumulé 6 points et 7 rebonds pour une équipe de Houston qui a forcé la décision en concluant le troisième quart sur un partiel de 16-4 pour reprendre 27 points d'avance. Et pour infliger une 9e défaite consécutive aux Pacers.

Toujours privés de Kyshawn George (touché à la hanche), les Wizards ne sont en revanche pas parvenus à enchaîner un troisième succès consécutif, s'inclinant 115-101 face aux Phoenix Suns. Mais, avec désormais 7 victoires pour 24 défaites, Washington a cédé la lanterne rouge de la Ligue aux Pacers dont le bilan est de 6-27.

/ATS
 

